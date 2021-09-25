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25 сентября: Всемирный день фармацевта

25 сентября: Всемирный день фармацевта

Киев  •  УНН

 • 36827 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня, 25 сентября, отмечают Всемирный день мечты, Всемирный день фармацевта, День комиксов, пишет УНН.

Всемирный день фармацевта отмечается 25 сентября. FIP сообщает, что ее организации-члены уже традиционно соревнуются наперегонки по поводу разнообразия мероприятий, посвященных профессиональному празднику.

Например, в Бельгии организовано междисциплинарный симпозиум по вопросам приверженности к лечению.

На Филиппинах широкие профессиональные интерактивные дискуссии и видеоконференции сопровождаются такими видами фитнес-активности, как фестиваль танца Зумба. Индийская организация — член FIP начала общенациональный конкурс, в рамках которого фармацевтическим работникам предлагается рассказать, как их знания помогают им в улучшении состояния здоровья пациентов. Организации — члены FIP из других стран отмечают свой профессиональный день широкими профессиональными собраниями, лекциями, семинарами, симпозиумами тому подобное.

Ежегодно 25 сентября американцы и вообще любители комиксов со всего мира отмечают День комиксов. Комикс — жанр рисованной литературы, бум на которую начался в двадцатых — тридцатых годах в Америке и не утихает до сих пор. Наибольшей популярностью этот жанр литературы пользуется обычно в США. Там их читают все от мала до велика. За ними снимают мультфильмы и кино. Там День комиксов — национальный праздник.

Однако вымышленные комиксы были отнюдь не в Америке. Родоначальниками комиксов называют нескольких европейских деятелей искусства. А именно английского живописца и графика Уильяма Хогарта (1697-1764), немецкого поэта и графика Вильгельма Буша (1832-1908) и английского карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона (1756-1827).
И только в 1892 году мир увидел первый американский комикс художника Ричарда Оуткаулта “Медвежата и тигр”, напечатанный в газете Sunday New York World. В эпоху расцвета комиксов были созданы бессмертные герои рассказов “Утенок Дональд”, “Микки Маус”.

Религиозный праздник

По религиозным календарем сегодня, 25 сентября, отмечают день святого мученика Артемона.

В народе день назвали змеевик, в этот день змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму. А выползают они “на свободу” 4 июня (на Василиска).

Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрял гонения на христиан, приказал схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома, обмазав алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария вытащила тело святого мученика из-под груды камней и похоронила его. Во время царствования святого Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь.

В субботу, 25 сентября, именины отмечают владельцы таких имен Семен, Федор, Юлиан, Аврелия, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентий, Винсент, Владислав.

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