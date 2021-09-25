25 сентября: Всемирный день фармацевта

Всемирный день фармацевта отмечается 25 сентября. FIP сообщает, что ее организации-члены уже традиционно соревнуются наперегонки по поводу разнообразия мероприятий, посвященных профессиональному празднику.

Например, в Бельгии организовано междисциплинарный симпозиум по вопросам приверженности к лечению.

На Филиппинах широкие профессиональные интерактивные дискуссии и видеоконференции сопровождаются такими видами фитнес-активности, как фестиваль танца Зумба. Индийская организация — член FIP начала общенациональный конкурс, в рамках которого фармацевтическим работникам предлагается рассказать, как их знания помогают им в улучшении состояния здоровья пациентов. Организации — члены FIP из других стран отмечают свой профессиональный день широкими профессиональными собраниями, лекциями, семинарами, симпозиумами тому подобное.

Ежегодно 25 сентября американцы и вообще любители комиксов со всего мира отмечают День комиксов. Комикс — жанр рисованной литературы, бум на которую начался в двадцатых — тридцатых годах в Америке и не утихает до сих пор. Наибольшей популярностью этот жанр литературы пользуется обычно в США. Там их читают все от мала до велика. За ними снимают мультфильмы и кино. Там День комиксов — национальный праздник.

Однако вымышленные комиксы были отнюдь не в Америке. Родоначальниками комиксов называют нескольких европейских деятелей искусства. А именно английского живописца и графика Уильяма Хогарта (1697-1764), немецкого поэта и графика Вильгельма Буша (1832-1908) и английского карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона (1756-1827).

И только в 1892 году мир увидел первый американский комикс художника Ричарда Оуткаулта “Медвежата и тигр”, напечатанный в газете Sunday New York World. В эпоху расцвета комиксов были созданы бессмертные герои рассказов “Утенок Дональд”, “Микки Маус”.

Религиозный праздник

По религиозным календарем сегодня, 25 сентября, отмечают день святого мученика Артемона.

В народе день назвали змеевик, в этот день змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму. А выползают они “на свободу” 4 июня (на Василиска).

Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрял гонения на христиан, приказал схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома, обмазав алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария вытащила тело святого мученика из-под груды камней и похоронила его. Во время царствования святого Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь.

В субботу, 25 сентября, именины отмечают владельцы таких имен Семен, Федор, Юлиан, Аврелия, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентий, Винсент, Владислав.