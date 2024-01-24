24 січня: День ескімо, Міжнародний день освіти

Сьогодні, 24 січня, шанувальники морозива у всьому світі можуть долучитися до відзначення Дня ескімо, пише УНН.

Саме 24 січня 1922 року американський кондитер і власник крамниці солодощів Крістіан Нельсон запатентував морозиво у шоколадній глазурі – ескімо, хоча виробляти почав його з 1919 року.

Свій виріб Нельсон назвав "Eskimo Pie", що з англійської перекладається як "пиріжок ескімоса".

Частина назви згодом відпала, і морозиво у шоколадній глазурі стали називати просто ескімо.

Цікаво, що прототипи ескімо існували ще у Стародавньому Римі.

З 2019 року за ініціативи ЮНЕСКО відзначається Міжнародний день освіти.

Мета події полягає у практичній популяризації тези про те, що тільки якісна освіта допоможе викорінити бідність, побороти неграмотність та отримати засоби для достойного життя.

Освічені люди мають змогу влаштуватися на хорошу роботу та підвищити свій соціальний рівень. Освіта допомагає покращити санітарію, сприяє економічному розвитку родини та суспільства. Часто тільки отримання потрібних знань допомагає розв’язати безліч соціальних проблем.

У 2014 році у Франції був започаткований Міжнародний жіночий спортивний день.

Мета події полягає у підтримці популяризації жінок у спорті, фемінізації органів управління спортом, забезпеченні поваги до жінок у спорті та суворий контроль щодо випадків гендерної нерівності під час змагань.

Також 24 січня у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Дня поширення інформації про синдром Мебіуса.

Саме 24 січня 1853 року народився німецький психіатр та невролог Пауль Юліус Мебіус, який першим у 1888 році описав це рідкісне неврологічне захворювання.

Синдром Мебіуса характеризується, в першу чергу, паралічем обличчя та нездатністю рухати очима з боку в бік. Люди з цим синдромом часто народжуються з повним паралічем обличчя, що означає, що вони не можуть заплющити очі або показувати міміку.

За церковним календарем сьогодні День преподобної Ксенії Римлянки, яка жила у V столітті.

При народженні вона отримала ім’я Євсенія. З юних років вона вирішила присвятити себе служінню Господу, дала обітницю бути незайманою та відмовилася виходити заміж. Це розлютило батька дівчина, тож однієї ночі вона разом з двома служницями втекла з дому.

Дівчина взяла собі ім’я Ксенія і оселилася в Малій Азії. Там вона за власні кошти збудувала церкву.

Вважається, що її мощі мали цілющу силу.

Іменини 24 січня святкують Ксенія, Оксана, Тимофій, Павло, Денис.