24 января: День эскимо, Международный день образования
Киев • УНН
Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.
Сегодня, 24 января, поклонники мороженого во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня эскимо, пишет УНН.
Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.
Свое изделие Нельсон назвал "Eskimo Pie", что с английского переводится как "пирожок эскимоса".
Часть названия со временем отпала, и мороженое в шоколадной глазури стали называть просто эскимо.
Интересно, что прототипы эскимо существовали еще в Древнем Риме.
С 2019 года по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день образования.
Цель события заключается в практической популяризации тезиса о том, что только качественное образование поможет искоренить бедность, побороть неграмотность и получить средства для достойной жизни.
Образованные люди могут устроиться на хорошую работу и повысить свой социальный уровень. Образование помогает улучшить санитарию, способствует экономическому развитию семьи и общества. Часто только получение нужных знаний помогает решить множество социальных проблем.
В 2014 году во Франции был учрежден Международный женский спортивный день.
Цель события заключается в поддержке популяризации женщин в спорте, феминизации органов управления спортом, обеспечении уважения к женщинам в спорте и строгий контроль в отношении случаев гендерного неравенства во время соревнований.
Также 24 января во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Дня распространения информации о синдроме Мебиуса.
Именно 24 января 1853 года родился немецкий психиатр и невролог Пауль Юлиус Мебиус, который первым в 1888 году описал это редкое неврологическое заболевание.
Синдром Мебиуса характеризуется, в первую очередь, параличом лица и неспособностью двигать глазами из стороны в сторону. Люди с этим синдромом часто рождаются с полным параличом лица, что означает, что они не могут закрыть глаза или показывать мимику.
По церковному календарю сегодня День преподобной Ксении Римлянки, которая жила в V веке.
При рождении она получила имя Евсения. С юных лет она решила посвятить себя служению Господу, дала обет быть девственницей и отказалась выходить замуж. Это разозлило отца девушка, поэтому однажды ночью она вместе с двумя служанками сбежала из дома.
Девушка взяла себе имя Ксения и поселилась в Малой Азии. Там она за собственные средства построила церковь.
Считается, что ее мощи обладали целебной силой.
Именины 24 января празднуют Ксения, Оксана, Тимофей, Павел, Денис.
24 января: День эскимо, Международный день образования
Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.
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