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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 января: День эскимо, Международный день образования

24 января: День эскимо, Международный день образования

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 04:39  •  16625 просмотра

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Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.

Сегодня, 24 января, поклонники мороженого во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня эскимо, пишет УНН.

Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.   

Свое изделие Нельсон назвал "Eskimo Pie", что с английского переводится как "пирожок эскимоса".

Часть названия со временем отпала, и мороженое в шоколадной глазури стали называть просто эскимо.

Интересно, что прототипы эскимо существовали еще в Древнем Риме.

С 2019 года по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день образования.

Цель события заключается в практической популяризации тезиса о том, что только качественное образование поможет искоренить бедность, побороть неграмотность и получить средства для достойной жизни.

Образованные люди могут устроиться на хорошую работу и повысить свой социальный уровень. Образование помогает улучшить санитарию, способствует экономическому развитию семьи и общества. Часто только получение нужных знаний помогает решить множество социальных проблем.

В 2014 году во Франции был учрежден Международный женский спортивный день.

Цель события заключается в поддержке популяризации женщин в спорте, феминизации органов управления спортом, обеспечении уважения к женщинам в спорте и строгий контроль в отношении случаев гендерного неравенства во время соревнований.

Также 24 января во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Дня распространения информации о синдроме Мебиуса.

Именно 24 января 1853 года родился немецкий психиатр и невролог Пауль Юлиус Мебиус, который первым в 1888 году описал это редкое неврологическое заболевание.

Синдром Мебиуса характеризуется, в первую очередь, параличом лица и неспособностью двигать глазами из стороны в сторону. Люди с этим синдромом часто рождаются с полным параличом лица, что означает, что они не могут закрыть глаза или показывать мимику.

По церковному календарю сегодня День преподобной Ксении Римлянки, которая жила в V веке.

При рождении она получила имя Евсения. С юных лет она решила посвятить себя служению Господу, дала обет быть девственницей и отказалась выходить замуж. Это разозлило отца девушка, поэтому однажды ночью она вместе с двумя служанками сбежала из дома.

Девушка взяла себе имя Ксения и поселилась в Малой Азии. Там она за собственные средства построила церковь.

Считается, что ее мощи обладали целебной силой.

Именины 24 января празднуют Ксения, Оксана, Тимофей, Павел, Денис.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
24 січня: День ескімо, Міжнародний день освіти
January 24: Eskimo Day, International Education Day
Новости по теме

24 января: День эскимо, Международный день образования

Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.

УНН Lite •   •  16625 просмотра
24 января: День эскимо, Международный день образования

Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте заболеваемости корью в Европе: с января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 случаев инфицирования. ВОЗ связывает рост заболеваемости со снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19.

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Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ

Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема, победив Тейлора Фрица со счетом 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.

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Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испанская полиция задержали мужчину за убийство двух пожилых сестер и брата, которые были втянуты в аферу с онлайн-знакомствами. Подозреваемый утверждает, что две сестры накопили значительный долг перед ним из-за того, что поверили онлайн-бойфрендам.

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Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

Правительство Испании пересматривает деятельность государственных музеев, чтобы убедиться, что они выходят за рамки колониальных идей и противодействуют политическому вмешательству и цензуре в искусстве.

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Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

Мохаммад Гобадлу, 23-летний иранский протестующий с психическим расстройством, был казнен за якобы убийство полицейского во время протестов. Судебный процесс над ним сопровождался обвинениями в применении пыток, а его психическое состояние не принималось во внимание.

Новости Мира •   •  20533 просмотра
В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе

PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".

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Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей

Ирландский актер Джейми Дорнан был госпитализирован с симптомами сердечного приступа во время отпуска в Португалии, что позже оказалось следствием контакта с ядовитыми гусеницами. Эти гусеницы, найденные на полях для гольфа на юге Португалии, имеют раздражающий белок, который может вызвать аллергические реакции.

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Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей

Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%

Из-за западных санкций, влияющих на российскую гражданскую авиацию, цены на авиабилеты в россии выросли на 48,4% за почти два года.

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Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%

Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

Чтобы улучшить сон, Центр общественного здоровья предлагает ряд советов.

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Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов