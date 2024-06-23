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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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23 червня: День друкарської машинки, День "Альфи" , Трійця

Київ • УНН

 • 113552 перегляди

Саме 23 червня 1868 року американський інженер та винахідник Крістофер Шоулз отримав патент на першу у світі друкарську машинку. Фірма «Ремінгтон» допрацювала конструкцію і розпочала промислове виробництво друкарських машинок. иПершу машинку від «Ремінгтон» отримав відомий американський письменник Марк Твен.

23 червня: День друкарської машинки, День "Альфи" , Трійця

Сьогодні, 23 червня, можна відсвяткувати подію, яка присвячена винаходу, який тривалий час був незамінним в багатьох офісах – День друкарської машинки, пише УНН.

Саме 23 червня 1868 року американський інженер та винахідник Крістофер Шоулз отримав патент на першу у світі друкарську машинку.

Прототипи цих приладів намагалися створити і раніше. Зокрема, у 1714 році патент на свою друкарську машинку отримав англієць Генрі Мілл, у 1808 році італієць Пеллегріно Турі презентував друкарську машинку своєї конструкції. Однак, їхні винаходи ламалися практично одразу, після того як починали працювати.

А от друкарська машинка Шоулза, яку він створив у співавторстві з Карлосом Глідденом та Семюелем Соле виявилася найбільш вдалою конструкцію.

Фірма "Ремінгтон" допрацювала конструкцію і розпочала промислове виробництво друкарських машинок.

Першу машинку від "Ремінгтон" отримав відомий американський письменник Марк Твен.

В Україні багато років за німецькою технологією виробляли електронні друкарські машинки "Ятрань".

23 червня своє професійне свято відзначають співробітники Центру спеціальних операцій СБ "А" (Альфа)

23 червня 1994 року указом президента було створено Управління "А" у складі Центрального Управління СБУ та відповідні підрозділи в регіонах. У липні 1996 року воно було реорганізовано в Управління боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України.

А з 27 грудня 2005 року діє Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

Наразі бійці ЦСО "А", відомого як "Альфа", використовують свої навички для захисту країни. Вони виконують завдан­ня малими групами на всіх напрямках бойових дій. Зокрема, спецпризначенці СБУ брали ак­тивну участь в обороні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської і Донецької областей, у звільненні тимчасово оку­пованих територій Київщини, Харків­щини, Херсонщини, Одещини та Запорізької області.

Також в Україні сьогодні відзначають День державного службовця та День молодіжних і дитячих організацій.

Борці з корупцією сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня інформаторів.

Мета події підвищити глобальну обізнаність про боротьбу з корупцією та визнати вирішальну роль, яку відіграють інформатори в цій справі.

Інформація, яку розкриває викривач, має стосуватися конкретних видів протиправних дій, таких як кримінальні правопорушення, загрози здоров’ю та безпеці або шкода довкіллю. Ця інформація повинна бути передана призначеним сторонам, наприклад роботодавцям або призначеним особам чи організаціям, і вона повинна служити суспільним інтересам.

Спортсмени та любителі спорту сьогодні можуть долучитися до Міжнародного олімпійського дня.

Подія була започаткована 1948 року на честь того, що саме 23 червня 1892 року П’єр де Кубертен запропонував відновити проведення Олімпійських ігор.

За ініціативи низки громадських організацій у багатьох країнах світу сьогодні відбувається заходи з нагоди Міжнародного дня вдів.

За статистикою, на планеті налічується понад 258 мільйонів овдовілих жінок. Кожна десята з них живе у злиднях.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана із жінками – Міжнародний день жінок в інженерії.

Також 23 червня відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня інформування про синдром Драве.

Синдром Драве - рідкісне захворювання генетичного походження, важковиліковна епілепсія, яка починається на першому році життя. Він був описаний 1978 року психіатром та епілептологом Шарлоттою Драве.

У більшості випадків цей епілептичний синдром рефрактерний до фармакологічного лікування, і його поширеність становить 7% серед епілепсій у дітей до 3 років. Він вражає хлопчиків і дівчаток однаковою мірою, і його частка становить один випадок на 16 тисяч новонароджених.

Християни східного обряду сьогодні відзначають Святу Трійцю.

Згідно Біблії, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух. Апостоли тоді отримали від нього дар зцілення, вивчили всі мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу.

Свята Трійця – уособлення Бога в трьох іпостасях: Отці, Сині і Святому Дусі.

Свята трійця, як образ, була прийнята на Нікейському соборі.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Артем, Антон, Святослав.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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