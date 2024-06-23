23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

Сегодня, 23 июня, можно отпраздновать событие, посвященное изобретению, которое длительное время было незаменимым во многих офисах – День пишущей машинки, пишет УНН.

Именно 23 июня 1868 года американский инженер и изобретатель Кристофер Шоулз получил патент на первую в мире пишущую машинку.

Прототипы этих приборов пытались создать и раньше. В частности, в 1714 году патент на свою пишущую машинку получил англичанин Генри Милл, в 1808 году итальянец Пеллегрино туре презентовал пишущую машинку своей конструкции. Однако, их изобретения ломались практически сразу, после того как начинали работать.

А вот пишущая машинка Шоулза, которую он создал в соавторстве с Карлосом Глидденом и Сэмюэлем Соле оказалась наиболее удачной.

Фирма "Ремингтон" доработала конструкцию и начала промышленное производство пишущих машинок.

Первую машинку от" Ремингтон " получил известный американский писатель Марк Твен.

В Украине много лет по немецкой технологии производили электронные пишущие машинки "Ятрань".

23 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Центра специальных операций СБ " а " (Альфа)

23 июня 1994 года указом президента было создано управление "а" в составе Центрального управления СБУ и соответствующие подразделения в регионах. В июле 1996 года оно было реорганизовано в управление борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБ Украины.

А с 27 декабря 2005 года действует Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Сейчас бойцы ЦСО "А", известного как" Альфа", используют свои навыки для защиты страны. Они выполняют задачи малыми группами на всех направлениях боевых действий. В частности, спецназовцы СБУ принимали активное участие в обороне Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Луганской и Донецкой областей, в освобождении временно оккупированных территорий Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, Одесской и Запорожской области.

Также в Украине сегодня отмечают День государственного служащего и День молодежных и детских организаций.

Борцы с коррупцией сегодня могут присоединиться ко Всемирному дню информаторов.

Цель мероприятия - повысить глобальную осведомленность о борьбе с коррупцией и признать решающую роль информаторов в этом деле.

Информация, которую раскрывает разоблачитель, должна касаться конкретных видов противоправных действий, таких как уголовные правонарушения, угрозы здоровью и безопасности или вред окружающей среде. Эта информация должна быть передана назначенным сторонам, таким как работодатели или назначенные лица или организации, и должна служить общественным интересам.

Спортсмены и любители спорта сегодня могут присоединиться к Международному олимпийскому дню.

Мероприятие было начато в 1948 году в честь того, что 23 июня 1892 года Пьер де Кубертен предложил возобновить проведение Олимпийских игр.

По инициативе ряда общественных организаций во многих странах мира сегодня проходит мероприятия по случаю Международного дня вдов.

По статистике, на планете насчитывается более 258 миллионов овдовевших женщин. Каждая десятая из них живет в нищете.

Еще одно сегодняшнее событие связано с женщинами – Международный день женщин в инженерии.

Также 23 июня проходят различные мероприятия по случаю Международного дня информирования о синдроме Драве.

Синдром Драве-редкое заболевание генетического происхождения, трудно излечимая эпилепсия, которая начинается на первом году жизни. Он был описан в 1978 году психиатром и эпилептологом Шарлоттой Драве.

В большинстве случаев этот эпилептический синдром не поддается фармакологическому лечению, и его распространенность составляет 7% среди эпилепсий у детей в возрасте до 3 лет. Он поражает мальчиков и девочек одинаковой степени, и его доля составляет один случай на 16 тысяч новорожденных.

Христиане восточного обряда сегодня отмечают Святую Троицу.

Согласно Библии, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками появился Святой Дух. Апостолы тогда получили от него дар исцеления, выучили все языки, что помогло им распространять христианство по всему миру.

Святая Троица-олицетворение Бога в трех ипостасях: Отце, Сыне и Святом Духе.

Святая Троица, как образ, была принята на Никейском соборе.

Именины сегодня празднуют Александр, Артем, Антон, Святослав.