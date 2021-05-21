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21 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день чаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У цей день, 21 травня, відзначають Всесвітній день ​​культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку., а також Міжнародний день чаю. Віряни в цей день вшановують Івана Богослова. Про ці та інші свята пише УНН.

21 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день чаю

Свята

У 2001 році ЮНЕСКО прийняла Загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем ​​культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

Україна — багатонаціональна держава. Історія і культура народів, які її населяють, розвиваються у тісному взаємозв’язку. Серед перших законодавчих актів, прийнятих після проголошення незалежності України, були Декларація прав національностей України (1991 р.), Закон України “Про національніменшини в Україні” (1992 р.).

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Вихідці з України та їх нащадки, зберігаючи і примножуючи традиції свого народу на нових землях, домоглися значних успіхів у господарській, громадсько-політичній, культурній діяльності. Працелюбністю, доброзичливістю, чесністю, порядністю вони заслужили визнання населення та представників інших національних груп.

Сьогодні, зокрема, святкують Міжнародний день чаю. Чай — найпопулярніший напій на Землі. Друге місце за популярністю належить пиву. В Ірландії та Англії все ж пиво популярніше за чай.

“День чаю” відзначається щорічно 15 грудня. Метою створення цього цікавого свята стало залучення уваги урядів і громадян до проблем поширення чаю, зміцнення взаємозв’язків між виробниками і споживачами чайної продукції, а так само обговорення проблем дрібних виробників і працівників чайних виробництв. 15 грудня була прийнята “Світова Декларація Прав працівників чайної індустрії”, що безпосередньо вказує на те, що чайна галузь змушена боротися з безліччю проблем, які потребують вирішення.

Ідея відзначати “День чаю” практично витала в повітрі вже багато років. І після обговорення на всесвітніх громадських форумах в індійському Мумбаї в 2004 році і бразильському Порту-Алегрі, в особі Центру з освіти і Спілкування в 2005 році, дата 15 грудня стала носити назву “Міжнародний день чаю”.

Офіційний Міжнародний день чаю тепер відзначається щорічно 21 травня, згідно з резолюцією ООН № A/RES/74/241. Вона була прийнята 21 грудня 2019 року і закликає Продовольчу і сільськогосподарську організацію Об’єднаних Націй (ФАО) очолити святкування Дня.

Релігійні свята

21 травня вірянами шанується Іван Богослов — один з улюблених учнів Ісуса Христа. Наші пращури називали цей день Іваном Довгим або Пшеничником.

Був звичай, згідно якому треба було принести спечений коровай, щоб частувати пшеничне поле. Це робили для того, щоб поле дало якомога більше зерна. Потім коровай отримував перший жебрак, якого зустрічали на шляху.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Іван, Никифор, Пімен.

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