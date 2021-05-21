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21 мая: сегодня отмечают Международный день чая

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. В этот день, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, а также Международный день чая. Верующие в этот день чествуют Иоанна Богослова. Об этих и других праздниках пишет УНН.

21 мая: сегодня отмечают Международный день чая

Праздники

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/249 провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Украина — многонациональное государство. История и культура народов, ее населяющих, развиваются в тесной взаимосвязи. Среди первых законодательных актов, принятых после провозглашения независимости Украины, были Декларация прав национальностей Украины (1991г.), Закон Украины “О национальные меньшинства в Украине” (1992 г.).

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Выходцы из Украины и их потомки, сохраняя и приумножая традиции своего народа на новых землях, добились значительных успехов в хозяйственной, общественно-политической, культурной деятельности. Трудолюбием, доброжелательностью, честностью, порядочностью они заслужили признание населения и представителей других национальных групп.

Сегодня, в частности, отмечается Международный день чая. Чай — самый популярный напиток на Земле. Второе место по популярности принадлежит пиву. В Ирландии и Англии все же пиво популярнее чай.

“День чая” отмечается ежегодно 15 декабря. Целью создания этого интересного праздника стало привлечение внимания правительств и граждан к проблемам распространения чая, укрепление взаимосвязей между производителями и потребителями чайной продукции, а так же обсуждение проблем мелких производителей и работников чайных производств. 15 декабря была принята “Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии”, непосредственно указывает на то, что чайная отрасль вынуждена бороться с множеством проблем, требующих решения.

Идея отмечать “День чая” практически витала в воздухе уже много лет. И после обсуждения на всемирных общественных форумах в индийском Мумбаи в 2004 году и бразильском Порту-Алегри, в лице Центра по образованию и Общение в 2005 году, дата 15 декабря стала носить название “Международный день чая”.

Официальный Международный день чая теперь отмечается ежегодно 21 мая, согласно резолюции ООН № A / RES / 74/241. Она была принята 21 декабря 2019 и призывает Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) возглавить празднование Дня.

Религиозные праздники

21 мая верующими почитается Иоанн Богослов — один из любимых учеников Иисуса Христа. Наши предки называли этот день Иваном Длинным или Пшеничников.

Был обычай, согласно которому надо было принести испеченный каравай, чтобы угощать пшеничное поле. Это делали для того, чтобы поле дало можно больше зерна. Затем каравай получал первый нищий, которого встречали на пути.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

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