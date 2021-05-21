21 мая: сегодня отмечают Международный день чая

КИЕВ. 21 мая. УНН. В этот день, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, а также Международный день чая. Верующие в этот день чествуют Иоанна Богослова. Об этих и других праздниках пишет УНН.