2023 рік стане одним з найспекотніших в історії: метеорологи дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За прогнозами експертів, наступний рік буде одним із найспекотніших за всю історію спостережень і навіть теплішим, ніж 2022 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Учені Метеорологічного бюро Великої Британії підрахували, що 2023 рік стане 10-м роком поспіль, коли глобальна температура буде принаймні на один градус вище за доіндуструальний період.
Поточний найспекотніший рік за всю історію спостережень - 2016 рік, коли в Тихому океані спостерігалося кліматичне явище «Ель-Ніньйо», що спряло підвищенню температури моря і, отже, глобальної температури. Останніми роками в Тихому океані спостерігалося протилежне явище, «Ла-Нінья», який підтримував нижчу температуру.
«На глобальну температуру за останні три роки вплинув ефект Ла-Нінья, коли температура поверхні моря в тропічній частині Тихого океану була нижча за середню», - сказав доктор Нік Данстоун.
Однак цьому скоро прийде кінець, каже доктор Нік Данстоун.
Прогнозується, що середня глобальна температура наступного року буде на 1,2 градуса вищою за середнє значення в доіндустріальний період.
Доповнення
Цьогорічна осінь виявилась доволі теплою. У столиці листопад видався одним із найвологіших, за місяць випало 115% кліматичної норми опадів.