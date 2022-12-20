2023 год станет одним из самых жарких в истории: метеорологи дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. По прогнозам экспертов, следующий год будет одним из самых жарких за всю историю наблюдений и даже более жарким, чем 2022 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Ученые Метеорологического бюро Великобритании подсчитали, что 2023 станет 10-м годом подряд, когда глобальная температура будет по крайней мере на один градус выше, чем в доиндустриальный период.
Текущий самый жаркий год за всю историю наблюдений - 2016 год, когда в Тихом океане наблюдалось климатическое явление «Эль-Ниньо», что способствовало повышению температуры моря и, следовательно, глобальной температуруы В последние годы в Тихом океане наблюдалось противоположное явление, «Ла-Нинья», поддерживавшее более низкую температуру.
«На глобальную температуру за последние три года повлияло явление "Ла-Нинья", когда температура поверхности моря в тропической части Тихого океана была ниже средней», - сказал доктор Ник Данстоун.
Однако этому скоро придет конец, говорит доктор Ник Данстоун.
Прогнозируется, что средняя глобальная температура в следующем году будет на 1,2 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период.
Дополнение
Нынешняя осень оказалась довольно теплой. В столице ноябрь показался одним из самых влажных, за месяц выпало 115% климатической нормы осадков.