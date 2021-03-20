20 березня: яке свято сьогодні

День Землі

У всьому світі 20 березня, з ініціативи ООН, святкується День Землі (англ. Earth Day). Причому в календарі міжнародних свят існує два Дня Землі – сьогоднішній приурочений до Дня весняного рівнодення, а другий – 22 квітня. Перший має миротворчу і гуманістичну спрямованість, другий – екологічну.

Дату 20 березня було обрано і офіційно затверджено в 1971 році ООН для Дня Землі саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку, коли відбувається пробудження природи і її оновлення

Міжнародний день астрології

Щорічно відзначається вченими-астрологами і ентузіастами 20 або 21 березня (іноді 19 березня). Цей день унікального природного явища починає новий астрологічний рік. На честь цієї події проводяться різні тематичні та просвітницькі заходи.

День весняного рівнодення

Весняне рівнодення (Vernal Equinox) – одне з унікальних явищ природи, коли «в момент рівнодення центр Сонця в своєму видимому русі по екліптиці перетинає небесний екватор». У 2021 року весняне рівнодення настає 20 березня.

У день рівнодення центр Сонця можна спостерігати рівно 12 годин. Важливою віхою зміни сезонів є день весняного рівнодення, астрономічний початок весни. Як відомо, навесні день збільшується, а ніч скорочується. І 20-21 березня наступає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними.

Релігійні свята

Православна церква 20 березня вшановує пам'ять преподобного Павла Прусиадського. У народі день назвали Павлів.

В час Великого посту особливо корисно молитись перед іконою Божої Матері — “Споручниця грішних”. Її свято визнано 20-го березня.

Іменини

У суботу, 20 березня, іменини у Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Ксенії, Омеліана, Надії, Павла, Анни, Марії, Катерини та Миколи.

Прикмети

До ночі холоднішає – чекай заморозків.

Горизонт синього кольору – до швидкого тепла.

Бурульки на дахах висять довгі, значить, буде хороший льон.

Лід тримається, а вода тане, значить, рік буде неврожайним.

Побачити зяблика – до холоду, а жайворонка – до тепла.

Сон, який приснився в цей день, обов’язково збудеться через три роки.