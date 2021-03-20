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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187756 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189234 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273559 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157445 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142991 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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20 марта: какой праздник сегодня

20 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. 20 марта в мире отмечают День Земли, Международный день астрологии и День весеннего равноденствия. Православные христиане чествуют память двух святых с именем Павел - Препростого и Исповедника. Об этом пишет УНН.

День Земли

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли — сегодняшний приурочен ко Дню весеннего равноденствия, а второй — 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй — экологическую.

Дата 20 марта были избрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление

Международный день астрологии

Ежегодно отмечается учеными-астрологами и энтузиастами 20 или 21 марта (иногда 19 марта). Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. В честь этого события проводятся различные тематические и просветительские мероприятия.

День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальных явлений природы, когда “в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор”. В 2021 году весеннее равноденствие наступает 20 марта.

В день равноденствия центр Солнца можно наблюдать ровно 12 часов. Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь сокращается. И 20-21 марта наступает момент, когда продолжительность дня и продолжительность ночи становятся равными.

Религиозные праздники

Православная церковь 20 марта чтит память преподобного Павла Прусиадського. В народе день назвали Павлов.

Во время Великого поста особенно полезно молиться перед иконой Божией Матери. Ее праздник признан 20-го марта.

Именины

В суботу, 20 марта, именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Омелиана, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины и Николая.

Приметы

К ночи холодает — жди заморозков.
Горизонт синего цвета — к быстрому тепла.
Сосульки на крышах висят длинные, значит, будет хороший лен.
Лед держится, а вода тает, значит, год будет неурожайным.
Увидеть зяблика — к холоду, а жаворонка — к теплу.
Сон, который приснился в этот день, обязательно сбудется через три года.

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