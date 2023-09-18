19 вересня: День народження смайла, Міжнародний день пірата

ukru
29 березня, 17:57 • 219113 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 284358 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 244249 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 280439 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 248974 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 191628 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 184898 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158826 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 489166 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174599 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 155293 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 164059 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 101048 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 121513 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 110361 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 344155 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 489153 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 529009 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 529482 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 432101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 155293 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 284343 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 161521 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 153481 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 125418 перегляди
Актуальне
19 вересня: День народження смайла, Міжнародний день пірата

19 вересня: День народження смайла, Міжнародний день пірата

Київ • УНН

 • 387326 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, відзначається День народження смайла, пише УНН.

Саме 19 вересня 1982 вранці року професор психології університету Карнегі Меллон у Пітсбурзі Скотт Фалман відправив колегам електронне повідомлення.

У цьому повідомленні він розмістив набір символів “:-)”. Пояснив, що, на його думку це схоже на усміхнене обличчя, і запропонував своїм колегам таким чином позначати свої жартівливі повідомлення.

Цікаво, що історія смайлу, як символу, почалася ще раніше. У 1963 році відомий американський художник Харві Белл намалював бадьоре усміхнене обличчя, яке стало візитною карткою однієї страхової компанії.

Ще 19 вересня можна відзначити досить незвичне свято — Міжнародний день пірата.

Подія виникла 1995 році в США за ініціативи друзів Марка Соммерса та Джона Бауера, яким дуже подобався піратський сленг.

Декілька років поспіль свято не виходило за межі американського містечка Олбані, і збирало не досить велику кількість однодумців.

У 2002 році про День пірата схвально написав відомий американський публіцист Дейв Баррі.

Популяції цієї події не тільки в США, але й в інших країнах світу сприяв початок виходу у 2003 році культової кінофраншизи “Пірати Карибського моря”.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Трофима Савватія та Доримедонта.

Якось в Антіохії Трохим і Савватій прийшли на язичницьке свято, і почали модитися аби Господь навернув язичників на шлях істинний. На заказом правителя їх схопили.

Савватій від жорстоких тортур помер. Трохима змусили три дні йти у залізних чоботах з цвяхами до іншого міста.

Там його кинули до в’язниці, де йому допоміг місцевий сенатор-християнин Доримедонт.

Це розлютило правителя. Доримедонта теж схопили, і стратили разом із Трохимом.

Іменини 15 вересня святкують Трофим, Архип, Кирило, Михайло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73