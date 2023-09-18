19 вересня: День народження смайла, Міжнародний день пірата
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, відзначається День народження смайла, пише УНН.
Саме 19 вересня 1982 вранці року професор психології університету Карнегі Меллон у Пітсбурзі Скотт Фалман відправив колегам електронне повідомлення.
У цьому повідомленні він розмістив набір символів “:-)”. Пояснив, що, на його думку це схоже на усміхнене обличчя, і запропонував своїм колегам таким чином позначати свої жартівливі повідомлення.
Цікаво, що історія смайлу, як символу, почалася ще раніше. У 1963 році відомий американський художник Харві Белл намалював бадьоре усміхнене обличчя, яке стало візитною карткою однієї страхової компанії.
Ще 19 вересня можна відзначити досить незвичне свято — Міжнародний день пірата.
Подія виникла 1995 році в США за ініціативи друзів Марка Соммерса та Джона Бауера, яким дуже подобався піратський сленг.
Декілька років поспіль свято не виходило за межі американського містечка Олбані, і збирало не досить велику кількість однодумців.
У 2002 році про День пірата схвально написав відомий американський публіцист Дейв Баррі.
Популяції цієї події не тільки в США, але й в інших країнах світу сприяв початок виходу у 2003 році культової кінофраншизи “Пірати Карибського моря”.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Трофима Савватія та Доримедонта.
Якось в Антіохії Трохим і Савватій прийшли на язичницьке свято, і почали модитися аби Господь навернув язичників на шлях істинний. На заказом правителя їх схопили.
Савватій від жорстоких тортур помер. Трохима змусили три дні йти у залізних чоботах з цвяхами до іншого міста.
Там його кинули до в’язниці, де йому допоміг місцевий сенатор-християнин Доримедонт.
Це розлютило правителя. Доримедонта теж схопили, і стратили разом із Трохимом.
Іменини 15 вересня святкують Трофим, Архип, Кирило, Михайло.