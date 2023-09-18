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19 сентября: День рождения смайла, Международный день пирата

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, отмечается День рождения смайла, пишет УНН.

Именно 19 сентября 1982 года утром года профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение.

В этом сообщении он разместил набор символов “:-)”. Объяснил, что, по его мнению это похоже на улыбающееся лицо, и предложил своим коллегам таким образом обозначать свои шуточные сообщения.

Интересно, что история смайла, как символа, началась еще раньше. В 1963 году известный американский художник Харви Белл нарисовал бодрое улыбающееся лицо, которое стало визитной карточкой одной страховой компании.

Еще 19 сентября можно отметить довольно необычный праздник — Международный день пирата.

Событие возникло 1995 году в США по инициативе друзей Марка Соммерса и Джона Бауэра, которым очень нравился пиратский сленг.

Несколько лет подряд праздник не выходил за пределы американского городка Олбани, и собирал не достаточно большое количество единомышленников.

В 2002 году о Дне пирата одобрительно написал известный американский публицист Дэйв Барри.

Популяции этого события не только в США, но и в других странах мира способствовало начало выхода в 2003 году культовой кинофраншизы “Пираты Карибского моря”.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Трофима Савватия и Доримедонта.

Как-то в Антиохии Трофим и Савватий пришли на языческий праздник, и начали модиться, чтобы Господь обратил язычников на путь истинный. По приказу правителя их схватили.

Савватий от жестоких пыток умер. Трофима заставили три дня идти в железных сапогах с гвоздями в другой город.

Там его бросили в в тюрьму, где ему помог местный сенатор-христианин Доримедонт.

Это разозлило правителя. Доримедонта тоже схватили, и казнили вместе с Трофимом.

Именины 15 сентября празднуют Трофим, Архип, Кирилл, Михаил.

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