19 тисяч людей отримали кошти на відновлення житла за заявками через "Дію"

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«50 тисяч людей подали через "Дію" заявки на відновлення житла, та 19 тисяч з них вже отримали кошти – загалом майже 2 млрд грн, які призначені на відновлення пошкодженого майна. Також подано майже 5 тисяч заявок на компенсацію за повністю зруйноване житло, і більше ніж 1 тисяча людей згенерували сертифікати та починають їх використовувати», - розповів він.

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Він назвав цю послугу однією з найскладніших, які були запущені у "Дії", а також однією з найскладніших у світі. Це пов’язано з тим, що перевірка інформації по багатьох реєстрах проходить у режимі реального часу та має постійно оновлюватись та зберігатися.

Він наголосив, що команда Мінцифри постійно вивчає, як можна покращити послугу. Наприклад, комісії потребують довідок про несудимість, і ці довідки планують автоматично під'єднувати до пакету документів, щоб їх не потрібно було генерувати.

За його словами, заявки на компенсацію трат за ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій майна також можна буде подавати через "Дію". Він уточнив, що ця послуга запрацює після ухвалення відповідного закону, але напрацювання вже ведуться. Зокрема, відомо, що потрібно буде зафіксувати факт ремонту, зробити відповідні фото, а також отримати висновок комісії.

Нагадаємо

Житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" стали доступні у "Дії" з 28 вересня. Відповідно до програми, на одне пошкоджене житло зможуть виділити до 200 тис. грн.

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