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У Миколаєві колоборант подав заявку за програмою «єВідновлення»

У Миколаєві колоборант подав заявку за програмою «єВідновлення»

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Миколаєві чоловік, який має судимість за колабораціонізм подав заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення». Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише УНН.

Деталі 

Департамент житлово-комунального господарства зараз відпрацьовує заявки жителів міста на програму єВідновлення. За цією програмою люди можуть отримати від держави компенсації за пошкоджене майно російськими обстрілами.  

«На цю програму подався один таваріщ, який має судимість за колабораціонізм. Тобто людина спочатку співпрацювала з окупантом, передавала якусь інформацію або просто в соціальних мережах виправдовувала російську агресію чи поливала лайном власну країну - це вже деталі.  А потім подається на отримання коштів від нашої держави. Від України», - наголосив Олександр Сєнкевич. 

Міський голова уточнив, що вирок людина отримала після того, як подалась на програму.  

Він додав, що колоборанту варто звернутися до тих з ким він співпрацював, у того і запитуй, чому твоє житло розбомблене.  Ні копійки від нашої країни він не отримає.

За словами Сєнкевича, кожну заявку буде опрацьовуємо комплексно. В тому числі з правоохоронними органами. Тому жоден зрадник нічого, крім терміну за свої злочини, не отримає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд розширив перелік бізнесів, які зможуть стати учасниками програми «єВідновлення»

 

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