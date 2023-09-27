В Николаеве колоборант подал заявку по программе «еВідновлення»
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Николаеве мужчина, имеющий судимость за коллаборационизм подал заявку на компенсацию по программе «еВідновлення». Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, пишет УНН.
Детали
Департамент жилищно-коммунального хозяйства сейчас отрабатывает заявки жителей города на программу еВідновлення. По этой программе люди могут получить от государства компенсации за поврежденное имущество российскими обстрелами.
«На эту программу подался один таварищ, который имеет судимость за коллаборационизм. То есть человек сначала сотрудничал с оккупантом, передавал какую-то информацию или просто в социальных сетях оправдывал российскую агрессию или поливал дерьмом собственную страну - это уже детали. А потом подается на получение средств от нашего государства. От Украины», - отметил Александр Сенкевич.
Городской голова уточнил, что приговор человек получил после того, как подался на программу.
Он добавил, что колоборанту стоит обратиться к тем с кем он сотрудничал, у того и спрашивай, почему твое жилье разбомблено. Ни копейки от нашей страны он не получит.
По словам Сенкевича, каждую заявку будет прорабатываем комплексно. В том числе с правоохранительными органами. Поэтому ни один предатель ничего, кроме срока за свои преступления, не получит.
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