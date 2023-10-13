19 тысяч человек получили средства на восстановление жилья по заявкам через "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По заявкам на восстановление поврежденного войной жилья, поданным через "Дія", уже выделили почти 2 млрд грн. Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
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«50 тысяч человек подали через "Дія" заявки на восстановление жилья, и 19 тысяч из них уже получили средства – в целом почти 2 млрд грн, которые предназначены на восстановление поврежденного имущества. Также подано почти 5 тысяч заявок на компенсацию за полностью разрушенное жилье, и более 1 тысячи человек сгенерировали сертификаты и начинают их использовать», - рассказал он.
Детали
Он назвал эту услугу одной из самых сложных, которые были запущены в "Дія", а также одной из самых сложных в мире. Это связано с тем, что проверка информации по многим реестрам проходит в режиме реального времени и должна постоянно обновляться и храниться.
Он отметил, что команда Минцифры постоянно изучает, как можно улучшить услугу. Например, комиссии нуждаются в справках о несудимости, и эти справки планируют автоматически подключать к пакету документов, чтобы их не нужно было генерировать.
По его словам, заявки на компенсацию трат за ремонт поврежденного в результате боевых действий имущества также можно будет подавать через "Дія". Он уточнил, что эта услуга заработает после принятия соответствующего закона, но наработки уже ведутся. В частности, известно, что нужно будет зафиксировать факт ремонта, сделать соответствующие фото, а также получить заключение комиссии.
Напомним
Жилищные сертификаты по программе "єВідновлення" стали доступны в "Дія" с 28 сентября. Согласно программе, на одно поврежденное жилье смогут выделить до 200 тыс. грн.
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