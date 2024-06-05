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17-річним українцям за кордоном хочуть дати відстрочку щодо взяття на військовий облік - Верещук

17-річним українцям за кордоном хочуть дати відстрочку щодо взяття на військовий облік - Верещук

Київ • УНН

 • 25708 перегляди

Наразі готується рішення уряду, що надає 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, відстрочку на постановку на військовий облік в Україні – або до повернення на Батьківщину, або до кінця воєнного стану, повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Наразі готується рішення уряду, що надає 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, відстрочку на постановку на військовий облік в Україні – або до повернення на Батьківщину, або до кінця воєнного стану, повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, пише УНН.

Деталі

"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила", - вказала вона.

Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації. Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану

- повідомила Верещук у Telegram.

Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Втім це не мобілізація - Сухопутні війська ЗСУ28.05.24, 17:28 • 18597 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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