17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  14029 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  48630 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  52131 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  33879 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  44054 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  50030 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  48581 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  46309 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
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17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Сейчас готовится решение правительства, предоставляющее 17-летним украинцам, находящимся за границей, отсрочку на постановку на воинский учет в Украине – или до возвращения на родину, или до конца военного положения, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

В городе Рени Одесской области девять человек, в том числе восемь детей, попали в больницу с пищевым отравлением после употребления пищи в одном из местных кафе, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

К зиме украинцы могут провести значительную часть дня без электричества из-за серьезных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками.

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

Европейская комиссия предоставит оценку прогресса Украины и Молдовы в реформах по вступлению в ЕС, ожидаются положительные отзывы, но Венгрия может скептически отнестись к Украине, но до сих пор есть надежда, что переговоры о вступлении обеих стран начнутся до конца июня.

политика •   •  5006 просмотра
Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

Израиль подписал соглашение с США на сумму 3 миллиарда долларов о приобретении 25 дополнительных истребителей-невидимок Lockheed Martin F - 35. Поставка истребителей запланирована на 2028 год, - их общий парк в ЦАХАЛе достигнет 75 самолетов.

Новости Мира •   •  4299 просмотра
Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

В течение дня Силы обороны Украины нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава рф, артиллерийскому средству, базе горюче-смазочных материалов, радиолокационной станции и трем средствам ПВО.

Война •   •  10988 просмотра
За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение

В Украине создано новое подразделение НАПК для мониторинга сотрудников спецслужбы. Ожидается повышение эффективности финансового контроля особых категорий декларантов.

Общество •   •  11615 просмотра
Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение

С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб

С начала суток продолжилось пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки на Краматорском направлении, в то время как противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки первой и Сокола на Покровском направлении, при этом ситуация остается напряженной.

Война •   •  10996 просмотра
С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб

Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico

Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные в отношении предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, сообщает Politico.

Новости Мира •   •  8799 просмотра
Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico

Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела села Пивничное и города Селидово в Донецкой области сегодня утром.

Война •   •  12452 просмотра
Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые