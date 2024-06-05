17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Сейчас готовится решение правительства, предоставляющее 17-летним украинцам, находящимся за границей, отсрочку на постановку на воинский учет в Украине - или до возвращения на родину, или до конца военного положения, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет УНН.

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"Относительно 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за границей: Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на воинский учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила", - указала она.

Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, – это лишь увеличит нагрузку на ВЛК и ничего не поможет в мобилизации. Поэтому, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка по взятию на учет – или до возвращения в Украину, или до конца военного положения - написала Верещук в Telegram.

Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ