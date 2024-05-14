166 вибухів протягом доби – війська Росії відкривали вогонь по 11 громадах Сумщини
Київ • УНН
13 травня російські війська обстріляли 11 населених пунктів Сумської області, в результаті чого сталося 166 вибухів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракети та безпілотники.
Протягом 13 травня російська армія 36 разів обстрілювала територію Сумщини. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
По Білопільській громаді війська РФ били з мінометів (27 вибухів), був також обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів).
На території Путивльської громади була атака дроном типу "FPV" (1 вибух) та удар дроном "Ланцет" (1 вибух).
З реактивної системи залпового вогню війська РФ били по території Дружбівської громади (17 вибухів), били з мінометів (3 вибухи) та ствольної артилерії (14 вибухів).
На територію Великописарівської громади скидали з безпілотників вибухові пристрої (8 вибухів) та був мінометний обстріл (8 вибухів).
8 мін скинули війська РФ на територію Краснопільської громади. Також зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
В Зноб-Новгородській громаді були мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).
З мінометів обстріляли території Юнаківської громади (7 вибухів) та Есманьської громади (4 вибухи).
В Хотінській громаді був зафіксований обстріл з танку (6 вибухів) та з мінометів (3 вибухи).
По Середино-Будській громаді російські солдати вдарили з реактивної системи залпового вогню (7 вибухів).
Дрони типу "FPV" здійснили атаку по Шалигинській громаді (3 вибухи). Також зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (11 вибухів).
Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини - Зеленський13.05.24, 20:14 • 62782 перегляди