166 взрывов в течение суток - войска России открывали огонь по 11 громадам Сумщины

В течение 13 мая российская армия 36 раз обстреливала территорию Сумщины. Зафиксировано 166 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

По Белопольской громаде войска РФ били из минометов (27 взрывов), был также обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов).

На территории Путивльской общины была атака дроном типа "FPV" (1 взрыв) и удар дроном "Ланцет" (1 взрыв).

Из реактивной системы залпового огня войска РФ били по территории Дружбовской громады (17 взрывов), били из минометов (3 взрыва) и ствольной артиллерии (14 взрывов).

На территорию Великописаревской громады сбрасывали с беспилотников взрывные устройства (8 взрывов) и был минометный обстрел (8 взрывов).

8 мин сбросили войска РФ на территорию Краснопольской громады. Также зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

В Зноб-Новгородской громаде были минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Из минометов обстреляли территории Юнаковской громады (7 взрывов) и Эсманьской громады (4 взрыва).

В Хотинской общине был зафиксирован обстрел из танка (6 взрывов) и из минометов (3 взрыва).

По Середино-Будской громаде российские солдаты ударили из реактивной системы залпового огня (7 взрывов).

Дроны типа "FPV" совершили атаку по Шалыгинской громаде (3 взрыва). Также зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (11 взрывов).

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