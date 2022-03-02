160 годин спротиву: Міноборони закликає українців нищити тилові колони ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україні вже 160 годин триває оборона від рашистських окупантів. Міністерство оборони закликає українців на тимчасово зайнятих ворогом територіях посилити тиск та перейти до тотального опору, передає УНН з посиланням на Facebook міністра оборони України Олексія Резнікова.
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Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім”, - наголосив міністр.
Він додав, що українська армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів, а спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші.
Резніков наголосив, що треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втікти з нашої країни.
Додамо
З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина, постраждало — 55.
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.