160 часов сопротивления: Минобороны призывает украинцев уничтожать тыловые колонны врага
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Украине уже 160 часов продолжается оборона от рашистских оккупантов. Министерство обороны призывает украинцев на временно занятых врагом территориях усилить давление и перейти к тотальному сопротивлению, передает УНН со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Алексея Резникова.
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Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее одолеет и выгонит оккупантов. Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным. Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый ярок в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним”, - подчеркнул министр.
Он добавил, что украинская армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов, а специальные подразделения - УСН, спецназ СБУ и Главного управления разведки - эффективно уничтожают российские войска на марше.
Резников подчеркнул, что надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация - как можно быстрее бежать из нашей страны.
Добавим
С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из различных источников, погиб 21 ребенок, пострадали— 55.
Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.