160 часов сопротивления: Минобороны призывает украинцев уничтожать тыловые колонны врага

Цитата

Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее одолеет и выгонит оккупантов. Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным. Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый ярок в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним”, - подчеркнул министр.

Он добавил, что украинская армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов, а специальные подразделения - УСН, спецназ СБУ и Главного управления разведки - эффективно уничтожают российские войска на марше.

Резников подчеркнул, что надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация - как можно быстрее бежать из нашей страны.

Добавим

С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из различных источников, погиб 21 ребенок, пострадали— 55.

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.