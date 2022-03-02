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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 25903 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ в Україну: від дій окупантів загинула 21 дитина – Денісова

Вторгнення РФ в Україну: від дій окупантів загинула 21 дитина – Денісова

Київ • УНН

 • 140772 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина, постраждало — 55. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Деталі

За даними Денісової, лише сьогодні вночі, 2 березня, внаслідок повітряного удару в Житомирі загинула одна дитина, постраждало — шестеро. Їх врятували з підвалів напівзруйнованих будинків.

"Своїми діями збройні сили Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", — зазначила омбудсмен.

Вона додала, що частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною.

Денісова закликала міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу щодо закриття українського неба від винищувачів ворога.

Омбудсмен додала, що під обстрілами у Чернігові у пологовому будинку народилися дві трійні.

Нагадаємо

Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.

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