Вторгнення РФ в Україну: від дій окупантів загинула 21 дитина – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина, постраждало — 55. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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За даними Денісової, лише сьогодні вночі, 2 березня, внаслідок повітряного удару в Житомирі загинула одна дитина, постраждало — шестеро. Їх врятували з підвалів напівзруйнованих будинків.
"Своїми діями збройні сили Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", — зазначила омбудсмен.
Вона додала, що частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною.
Денісова закликала міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу щодо закриття українського неба від винищувачів ворога.
Омбудсмен додала, що під обстрілами у Чернігові у пологовому будинку народилися дві трійні.
Нагадаємо
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.