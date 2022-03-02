Вторжение РФ в Украину: от действий оккупантов погиб 21 ребенок – Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из различных источников, погиб 21 ребенок, пострадало — 55. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.
Детали
По данным Денисовой, только сегодня ночью, 2 марта, в результате воздушного удара в Житомире погиб один ребенок, пострадали — шестеро. Их спасли из подвалов полуразрушенных домов.
"Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основополагающие права детей - право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка", — отметила омбудсмен.
Она добавила, что части этих смертей можно было избежать в случае установления бесполетной зоны над Украиной.
Денисова призвала международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.
Омбудсмен добавила, что под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.
Напомним
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.