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Вторжение РФ в Украину: от действий оккупантов погиб 21 ребенок – Денисова

Киев • УНН

 • 140771 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из различных источников, погиб 21 ребенок, пострадало — 55. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Детали

По данным Денисовой, только сегодня ночью, 2 марта, в результате воздушного удара в Житомире погиб один ребенок, пострадали — шестеро. Их спасли из подвалов полуразрушенных домов.

"Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основополагающие права детей - право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка", — отметила омбудсмен.

Она добавила, что части этих смертей можно было избежать в случае установления бесполетной зоны над Украиной.

Денисова призвала международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.

Омбудсмен добавила, что под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.

Напомним

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.

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