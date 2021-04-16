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16 квітня: день Чарлі Чапліна

16 квітня: день Чарлі Чапліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У цей день, 16 квітня, у світі відзначають день Чарлі Чапліна, Всесвітній день “крапки з комою”, Всесвітній день голосу. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Зворушливий актор, людина невисокого зросту, з дивно великою душею, він назавжди залишив пам’ять в душі кожного глядача. Мова йде, звичайно, про великого актора Чарлі Чапліна, день якого відзначає 16 квітня громадськість усього світу.

Чарлі удостоївся 3-х “Оскарів”, при тому, що всі ці нагороди були вручені йому не за акторську гру. У 1975 р королева Великої Британії подарувала Чарлі Чапліну лицарське звання. Чаплін був автором музики більшості власних картин.

Найпопулярнішим чином, зображеного Чарлі Чапліном на екрані, був Бродяга, маленький незграбний чоловічок в казанку і величезних черевиках. Він використовував його в більш ніж 70 фільмах протягом декількох десятків років.

Щорічно 16 квітня відзначається Всесвітній день крапки з комою. Подію започаткувала Емі Блеуел у 2016 році. Її батько покінчив життя самогубством, тому Емі вирішила у 2013 році створити проект “Крапка з комою”, аби допомагати людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях. Сумно, але сама Бреуел також незабаром здійснила самогубство(2017 рік).

Всесвітній день крапки з комою має за мету інформування людства щодо проблеми суїциду, підвищення освіченості в питаннях психічного здоров’я, надання допомоги людьми, що пережили спробу самогубства тим, хто у відчаї.

Крапка з комою символізує незакінчене життя: потрібно жити далі, адже це ще не крапка. 16 квітня люди діляться власними історіями тяжких періодів життя та роблять тату із зображенням крапки з комою.

Зокрема, 16 квітня відзначається Всесвітній день голосу. Ідея святкування з’явилася в кінці 1990-х років, присвячене феномену людського голосу і його ролі в житті людей. Ініціатором встановлення міжнародного пам’ятного дня виступила Американська академія отоларингології.

Релігійні свята

16 квітня віряни відзначають день преподобного Микити. Інші назви свята — “Микита Льодолам”, “День Водяного”, “Свято рибалок”. Вважалося, що цього дня прокидається від зимової сплячки водяний.

Іменини

9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Ксенія, Юлія, Марина та Альбіна.

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