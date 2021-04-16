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16 апреля: день Чарли Чаплина

16 апреля: день Чарли Чаплина

Киев  •  УНН

 • 29414 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В этот день, 16 апреля, в мире отмечают день Чарли Чаплина, Всемирный день "точки с запятой", Всемирный день голоса. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

Трогательный актер, человек невысокого роста, с удивительно большой душой, он навсегда оставил память в душе каждого зрителя. Речь идет, конечно, о великом актере Чарли Чаплине, день которого отмечает 16 апреля общественность всего мира.

Чарли удостоился 3-х “Оскаров”, при том, что все эти награды были вручены ему не за актерскую игру. В 1975 г. королева Великобритании подарила Чарли Чаплину рыцарское звание. Чаплин был автором музыки большинства своих картин.

Самым популярным образом, изображенного Чарли Чаплином на экране, был Бродяга, маленький неуклюжий человечек в котелке и огромных ботинках. Он использовал его в более чем 70 фильмах в течение нескольких десятков лет.

Ежегодно 16 апреля отмечается Всемирный день точки с запятой. Событие начала Эми Блеуел в 2016 году. Ее отец покончил жизнь самоубийством, потому Эми решила в 2013 году создать проект “Точка с запятой”, чтобы помогать людям предотвратить суицид в сложных жизненных ситуациях. Печально, но сама Бреуел также вскоре осуществила самоубийство (2017).

Всемирный день точки с запятой имеет целью информирования человечества по проблеме суицида, повышение образованности в вопросах психического здоровья, оказания помощи людьми, пережившими попытку самоубийства тем, кто в отчаянии.

Точка с запятой символизирует неоконченнуюе жизнь: нужно жить дальше, ведь это еще не точка. 16 апреля люди делятся собственными историями тяжелых периодов жизни и делают тату с изображением точки с запятой.

В частности, 16 апреля отмечается Всемирный день голоса. Идея празднования появилась в конце 1990-х годов, посвященное феномену человеческого голоса и его роли в жизни людей. Инициатором установления международного памятного дня выступила Американская академия отоларингологии.

Религиозные праздники

16 апреля верующие отмечают день святого Никиты. Другие названия праздника — “Никита Ледолом”, “День Водяного”, “Праздник рыбаков”. Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной.

Именины

9 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Никита, Ксения, Юлия, Марина и Альбина.

Украинские Национальные Новости

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