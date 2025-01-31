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150 боїв за добу: Генштаб показав карту бойових дій

150 боїв за добу: Генштаб показав карту бойових дій

Київ • УНН

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На фронті відбулося 150 бойових зіткнень, з них 71 атака на Покровському напрямку. Противник завдав 55 авіаційних ударів та здійснив понад 6,5 тисяч артилерійських обстрілів.

На фронті минулої доби сталося 150 боїв, майже половина - на Покровському напрямку, на Курському напрямку сталося 11 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні і показали карту бойових дій за 30 січня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 150 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів із застосуванням однієї ракети та 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6,5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 127 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2767 дронів-камікадзе.

"Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім - по інших важливих цілях противника", - ідеться у зведенні.

За напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками у напрямку Липців. Ворог наступальних дій не проводив

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили три атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла одинадцяти. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники чотири рази атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка.

Наші воїни відбили сім атак російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

"На Курському напрямку вчора відбулось 11 бойових зіткнень, агресор завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ, здійснив більш ніж 360 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні. 

Ще плюс 1670 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога31.01.25, 08:23 • 30484 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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