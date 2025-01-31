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150 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий

Киев  •  УНН

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На фронте произошло 150 боевых столкновений, из них 71 атака на Покровском направлении. Противник нанес 55 авиационных ударов и совершил более 6,5 тысяч артиллерийских обстрелов.

На фронте за прошедшие сутки произошло 150 боев, почти половина - на Покровском направлении, на Курском направлении произошло 11 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке и показали карту боевых действий за 30 января, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 150 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов с применением одной ракеты и 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 6,5 тысяч артиллерийских обстрелов, из них 127 - из реактивных систем залпового огня, и применил для поражения 2767 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь - по другим важным целям противника", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками в направлении Липцов. Враг наступательных действий не проводил

На Купянском направлении наши войска остановили три атаки противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло одиннадцати. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи.

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении нашими защитниками отражена 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя и Разлива оккупанты дважды пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении захватчики четыре раза атаковали районы населенных пунктов Новополь и Новоселка.

Наши воины отбили семь атак российских захватчиков на Приднепровском направлении.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

"На Курском направлении вчера состоялось 11 боевых столкновений, агрессор нанес 17 авиационных ударов с применением 22 КАБ, совершил более 360 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке. 

Еще плюс 1670 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага31.01.25, 08:23 • 8736 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
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