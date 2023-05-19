13 людей загинули через повені в Італії, тисячі жителів евакуйовано

Деталі

Щонайменше 13 людей загинули і понад 13 тисяч були змушені покинути свої домівки внаслідок повеней в Італії, де за півтора дня випала шестимісячна норма опадів.

Через сильні зливи майже всі річки між північно-східним узбережжям Ріміні та містом Болонья, які розташовані за 115 км одна від одної, вийшли з берегів. Затоплено міські квартали та сільськогосподарські угіддя, пошкоджено 400 доріг. Вночі сталося близько 280 зсувів, і було ухвалено рішення про евакуацію.

У четвер 18 травня на захід від Равенни було проведено додаткову евакуацію через розлив річки Ламоне.

Збройні сили Італії та берегова охорона приєдналися до рятувальних операцій. Для евакуації були задіяні вертольоти і надувні човни, щоб дістатися до будинків, з усіх боків оточених водою. У багатьох районах уже почалися масштабні очисно-відновлювальні роботи. Влада заявила, що частково відновлено подачу електрики, але близько 27 тис. осіб все ще залишаються без світла.

Сільськогосподарська організація Coldiretti повідомила, що понад 5 тисяч ферм опинилися під водою, з тваринами, що потонули, і затопленими десятками тисяч гектарів виноградників, плодових дерев, овочів і зерна. Коли вода відступила, жителям довелося прибирати вулиці, вкриті брудом і сміттям.

Стефано Боначчіні, глава регіону Емілія-Романья, сказав, що збитки обчислюються мільярдами євро.

Вночі в містах на захід від Равенни було віддано розпорядження про евакуацію. Жителям Вілланови було дано вказівку перебиратися на верхні поверхи. Паводкові води днем раніше обрушилися на історичний центр Луго.

Гран-прі "Формули-1", яке мало відбутися в майбутні вихідні в Імолі, в регіоні Емілія-Романья, було скасовано через ризик розливу прилеглої річки Сантерно. У вівторок багато ділянок навколо траси, які використовуються для паркування і спостереження за перегонами, були затоплені. На північ від Імоли, у Феррарі, у четвер має відбутися концерт Брюса Спрінгстіна. Близько 50 тисяч шанувальників купили квитки на це аншлагове шоу.

Рішення не скасовувати концерт зазнало критики - членкиня місцевої ради Анна Феррарезі звинуватила владу в бездіяльності.

Багато хто зазначає, що Італії потрібен національний план реагування на наслідки зміни клімату. Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі заявив, що тропічні кліматичні умови вже дійшли до Італії: за 36 годин випало 20 см опадів, а в деяких районах - до 50 см.

"Ґрунт, що залишається сухим протягом тривалого часу, зрештою затвердіє, що різко обмежить його здатність поглинати воду", - сказав він.

За його словами, вже 40 років не будувалися регіональні греблі, і потрібен новий підхід до гідротехнічного будівництва.

Уряд прем'єр-міністра Джорджі Мелоні проведе кризову нараду наступного вівторка.

Доповнення

Минулої зими більшість північної Італії постраждала від посухи, за умов ще рекордної відсутності дощів минулого літа, що знищило врожай. Проте, весна була більш вологою та холодною, ніж зазвичай, по всій країні. Емілія-Романья, один із найбагатших регіонів Італії, лише два тижні тому вже постраждав від зливи, що викликала повені, внаслідок яких загинули двоє людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5 балів