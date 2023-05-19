13 людей загинули через повені в Італії, тисячі жителів евакуйовано

ukru
Ексклюзив
07:03 • 4537 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 18419 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280845 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 378837 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310638 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344612 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307844 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223537 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207014 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165580 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 20561 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 24047 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 32688 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 31839 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 30256 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399908 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542626 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575238 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572092 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 9256 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208133 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 378835 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177734 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168483 перегляди
Актуальне
13 людей загинули через повені в Італії, тисячі жителів евакуйовано

13 людей загинули через повені в Італії, тисячі жителів евакуйовано

Київ • УНН

 • 898591 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Після рекордних злив майже всі річки між північно-східним узбережжям Ріміні та містом Болонья в Італії вийшли з берегів. 13 людей загинуло та понад 13 тисяч евакуйовано, 5 тисяч ферм опинилися під водою - це десятки тисяч гектарів виноградників, плодових дерев, овочів і зерна; тварини потонули, пише УНН з посиланням на BBC

Деталі

Щонайменше 13 людей загинули і понад 13 тисяч були змушені покинути свої домівки внаслідок повеней в Італії, де за півтора дня випала шестимісячна норма опадів.

Через сильні зливи майже всі річки між північно-східним узбережжям Ріміні та містом Болонья, які розташовані за 115 км одна від одної, вийшли з берегів. Затоплено міські квартали та сільськогосподарські угіддя, пошкоджено 400 доріг. Вночі сталося близько 280 зсувів, і було ухвалено рішення про евакуацію.

У четвер 18 травня на захід від Равенни було проведено додаткову евакуацію через розлив річки Ламоне.

Збройні сили Італії та берегова охорона приєдналися до рятувальних операцій. Для евакуації були задіяні вертольоти і надувні човни, щоб дістатися до будинків, з усіх боків оточених водою. У багатьох районах уже почалися масштабні очисно-відновлювальні роботи. Влада заявила, що частково відновлено подачу електрики, але близько 27 тис. осіб все ще залишаються без світла.

Сільськогосподарська організація Coldiretti повідомила, що понад 5 тисяч ферм опинилися під водою, з тваринами, що потонули, і затопленими десятками тисяч гектарів виноградників, плодових дерев, овочів і зерна. Коли вода відступила, жителям довелося прибирати вулиці, вкриті брудом і сміттям.

Стефано Боначчіні, глава регіону Емілія-Романья, сказав, що збитки обчислюються мільярдами євро.

Вночі в містах на захід від Равенни було віддано розпорядження про евакуацію. Жителям Вілланови було дано вказівку перебиратися на верхні поверхи. Паводкові води днем раніше обрушилися на історичний центр Луго.

Гран-прі "Формули-1", яке мало відбутися в майбутні вихідні в Імолі, в регіоні Емілія-Романья, було скасовано через ризик розливу прилеглої річки Сантерно. У вівторок багато ділянок навколо траси, які використовуються для паркування і спостереження за перегонами, були затоплені. На північ від Імоли, у Феррарі, у четвер має відбутися концерт Брюса Спрінгстіна. Близько 50 тисяч шанувальників купили квитки на це аншлагове шоу.

Рішення не скасовувати концерт зазнало критики - членкиня місцевої ради Анна Феррарезі звинуватила владу в бездіяльності.

Багато хто зазначає, що Італії потрібен національний план реагування на наслідки зміни клімату. Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі заявив, що тропічні кліматичні умови вже дійшли до Італії: за 36 годин випало 20 см опадів, а в деяких районах - до 50 см.

"Ґрунт, що залишається сухим протягом тривалого часу, зрештою затвердіє, що різко обмежить його здатність поглинати воду", - сказав він.

За його словами, вже 40 років не будувалися регіональні греблі, і потрібен новий підхід до гідротехнічного будівництва.

Уряд прем'єр-міністра Джорджі Мелоні проведе кризову нараду наступного вівторка.

Доповнення

Минулої зими більшість північної Італії постраждала від посухи, за умов ще рекордної відсутності дощів минулого літа, що знищило врожай. Проте, весна була більш вологою та холодною, ніж зазвичай, по всій країні. Емілія-Романья, один із найбагатших регіонів Італії, лише два тижні тому вже постраждав від зливи, що викликала повені, внаслідок яких загинули двоє людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5 балів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21