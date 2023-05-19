13 человек погибли из-за наводнений в Италии, тысячи жителей эвакуированы

Детали

По меньшей мере 13 человек погибли и более 13 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений в Италии, где за полтора дня выпала шестимесячная норма осадков.

Из-за сильных ливней почти все реки между северо-восточным побережьем Римини и городом Болонья, которые расположены в 115 км друг от друга, вышли из берегов. Затоплены городские кварталы и сельскохозяйственные угодья, повреждены 400 дорог. Ночью произошло около 280 оползней, и было принято решение об эвакуации.

В четверг 18 мая к западу от Равенны была проведена дополнительная эвакуация из-за разлива реки Ламоне.

Вооруженные силы Италии и береговая охрана присоединились к спасательным операциям. Для эвакуации были задействованы вертолеты и надувные лодки, чтобы добраться до домов, со всех сторон окруженных водой. Во многих районах уже начались масштабные очистительно-восстановительные работы. Власти заявили, что частично восстановлена подача электричества, но около 27 тыс. человек все еще остаются без света.

Сельскохозяйственная организация Coldiretti сообщила, что более 5 тысяч ферм оказались под водой, с утонувшими животными и затопленными десятками тысяч гектаров виноградников, плодовых деревьев, овощей и зерна. Когда вода отступила, жителям пришлось убирать улицы, покрытые грязью и мусором.

Стефано Боначчини, глава региона Эмилия-Романья, сказал, что убытки исчисляются миллиардами евро.

Ночью в городах к западу от Равенны было отдано распоряжение об эвакуации. Жителям Виллановы было дано указание перебираться на верхние этажи. Паводковые воды днем ранее обрушились на исторический центр Луго.

Гран-при "Формулы-1", которое должно было состояться в предстоящие выходные в Имоле, в регионе Эмилия-Романья, было отменено из-за риска разлива близлежащей реки Сантерно. Во вторник многие участки вокруг трассы, используемые для парковки и наблюдения за гонкой, были затоплены. К северу от Имолы, в Феррари, в четверг должен состояться концерт Брюса Спрингстина. Около 50 тысяч поклонников купили билеты на это аншлаговое шоу.

Решение не отменять концерт подверглось критике - член местного совета Анна Феррарези обвинила власти в бездействии, несмотря на ожесточенное положение тысяч людей в регионе.

Многие отмечают, что Италии нужен национальный план реагирования на последствия изменения климата. Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что тропические климатические условия уже дошли до Италии: за 36 часов выпало 20 см осадков, а в некоторых районах - до 50 см.

"Почва, остающаяся сухой в течение длительного времени, в конце концов затвердеет, что резко ограничит ее способность поглощать воду", - сказал он.

По его словам, уже 40 лет не строились региональные плотины, и нужен новый подход к гидротехническому строительству.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони проведет кризисное совещание в следующий вторник.

Дополнение

Прошлой зимой большинство северной Италии пострадало от засухи, кроме рекордного отсутствия дождей прошлым летом, что уничтожило урожай. Однако, весна была более влажной и холодной, чем обычно, по всей стране. Эмилия-Романья, один из самых богатых регионов Италии, всего две недели назад уже пострадал от ливня, вызвавшего наводнения, в результате которых погибли два человека.

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