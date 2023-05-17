"Это конец света": 9 человек погибли, Гран-при Формулы-1 отложено из-за наводнения на севере Италии

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"Город стоит на коленях, опустошен и страдает от боли", - сообщил мэр города Форли Джан Лука Дзаттини. "Это конец света".

Региональный президент Стефано Боначчини сказал, что Эмилия-Романья пострадала "как во время землетрясения".

Детали

Вице-президент Эмилии-Романьи Ирен Приоло сообщила журналистам, что всего погибли 9 человек, еще несколько человек пропали без вести.

Около 50 сантиметров дождя выпало за 36 часов в Форли, Чезене и Равенне, что составляет около половины нормального годового количества осадков, ситуация, которая "не имеет прецедентов", заявил министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи.

Наводнение привело к отмене Гран-при Формулы-1 в Эмилии-Романье, который должен был состояться в воскресенье в Имоле. Организаторы заявили, что не могут гарантировать безопасность болельщиков, команд и персонала.

Около 3000 человек были эвакуированы из своих домов в Болонье, а мэр Равенны заявил, что в качестве меры предосторожности эвакуировали около 5000 человек. Около 50 тысяч человек остались без электричества.

В период со вторника по среду 21 река в регионе вышла из берегов и произошло 48 оползней.

Добавим

Прошлой зимой большая часть северной Италии пострадала от засухи, помимо рекордного отсутствия дождей прошлым летом, что уничтожило урожай.

Тем не менее весна была более влажной и холодной, чем обычно, по всей стране.

Эмилия-Романья, один из самых богатых регионов Италии, всего две недели назад уже пострадал от ливня, вызвавшего наводнения, в результате которых погибли два человека.