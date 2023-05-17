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"Це кінець світу": 9 людей загинули, Гран-прі Формули-1 відкладено через повінь на півночі Італії

"Це кінець світу": 9 людей загинули, Гран-прі Формули-1 відкладено через повінь на півночі Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Дев'ять людей загинули й тисячі були евакуйовані зі своїх будинків після того, як зливи спричинили повінь в північній частині італійського регіону Емілія-Романья, а Гран-прі Формули-1 в ці вихідні було скасовано. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Цитата

"Місто стоїть на колінах, спустошене і страждає від болю", - повідомив мер міста Форлі Джан Лука Дзаттіні. "Це кінець світу".

Регіональний президент Стефано Боначчіні сказав, що Емілія-Романья постраждала "як під час землетрусу".

Деталі

Віцепрезидент Емілії-Романьї Ірен Пріоло повідомила журналістам, що загалом загинули 9 людей, ще кілька людей зникли безвісти.

Близько 50 сантиметрів дощу випало за 36 годин у Форлі, Чезені та Равенні, що становить близько половини нормальної річної кількості опадів, ситуація, яка "не має прецедентів", заявив міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі.

Повінь призвела до скасування Гран-прі Формули-1 в Емілії-Романьї, який мав відбутися в неділю в Імолі. Організатори заявили, що не можуть гарантувати безпеку вболівальників, команд та персоналу.

Близько 3000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у Болоньї, а мер Равенни заявив, що як запобіжний засіб евакуювали близько 5000 осіб. Близько 50 тисяч осіб залишилися без електрики.

У період з вівторка по середу 21 ріка в регіоні вийшла з берегів та сталося 48 зсувів.

Додамо

Минулої зими більшість північної Італії постраждала від посухи, крім рекордної відсутності дощів минулого літа, що знищило врожай.

Проте, весна була більш вологою та холодною, ніж зазвичай, по всій країні.

Емілія-Романья, один із найбагатших регіонів Італії, лише два тижні тому вже постраждав від зливи, що викликала повені, внаслідок яких загинули двоє людей.

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