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13 марта, 13:47 • 117101 просмотра

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13 марта, 13:40 • 115710 просмотра

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13 марта, 10:29 • 101597 просмотра

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Актуальное
Проливной дождь на севере Италии унес жизни по меньшей мере двух человек

Проливной дождь на севере Италии унес жизни по меньшей мере двух человек

Киев • УНН

 • 1551451 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Проливной дождь обрушился на северный регион Эмилия-Романья в Италии за последние 24 часа, вызвав большое наводнение и убив по меньшей мере двух человек, сообщили в среду спасатели и СМИ, пишет УНН.

Детали

По сообщению информационного агентства Ansa, пожилой велосипедист утонул, когда его смыло паводковыми водами в городе Кастель-Болоньезе.

Тело мужчины в возрасте около 70 лет было найдено в доме в соседней деревне Фонтанеличи, сообщил Reuters представитель пожарной службы.

Дождь последовал за месяцами засухи, которая вызвала опасения по поводу низкого уровня воды в По, крупнейшей реке Италии, которая течет с запада на восток через северную часть Эмилии-Романьи.

На кадрах, опубликованных пожарной командой, видно сильное наводнение в районе между Болоньей, столицей Эмилии-Романьи и городом Равенна на побережье Адриатического моря.

Пожарная команда заявила, что провела около 400 спасательных операций, эвакуировав десятки людей.

Железнодорожный оператор Trenitalia заявил, что несколько рейсов были отменены.

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