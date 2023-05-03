Проливний дощ на північі Італії забрав життя щонайменше двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Проливний дощ обрушився на північний регіон Емілія-Романья в Італії за останні 24 години, викликавши велику повінь і вбивши щонайменше двох людей, повідомили в середу рятувальники та ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За повідомленням інформаційного агентства Ansa, літній велосипедист потонув, коли його змило паводковими водами у місті Кастель-Болоньєзе.
Тіло чоловіка у віці близько 70 років було знайдено в будинку в сусідньому селі Фонтанелічі, повідомив Reuters представник пожежної служби.
Дощ послідував за місяцями посухи, яка викликала побоювання з приводу низького рівня води в По, найбільшій річці Італії, яка тече із заходу на схід через північну частину Емілії-Романьї.
На кадрах, опублікованих пожежною командою, видно сильну повінь у районі між Болоньєю, столицею Емілії-Романьї та містом Равенна на узбережжі Адріатичного моря.
Пожежна команда заявила, що провела близько 400 рятувальних операцій, евакуювавши десятки людей.
Залізничний оператор Trenitalia заявив, що кілька рейсів було скасовано.