1 людина загинула, 10 поранено внаслідок смерчу, що обрушився на Нідерланди
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Одна людина загинула і близько 10 отримали поранення в понеділок, коли сильний ураган обрушився на містечко на півдні Нідерландів, зірвавши дахи щонайменше з чотирьох будинків. На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно смерч неподалік міста. Про це УНН пише з посиланням на RTE.
Цитата
"На жаль, внаслідок урагану загинула одна людина, — йдеться в повідомленні. — Крім того, за першою оцінкою близько 10 поранених. Крім літаючих черепиць та повалених дерев, з чотирьох будинків знесло дахи".
Деталі
У понеділок штормовий фронт перетинав Нідерланди з півдня на північ, обрушивши зливи на деякі райони країни.
В містечку Зірікзе проживає трохи більше 10 000 осіб, приблизно за 140 кілометрів на південний захід від Амстердама.