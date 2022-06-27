1 людина загинула, 10 поранено внаслідок смерчу, що обрушився на Нідерланди

Цитата

"На жаль, внаслідок урагану загинула одна людина, — йдеться в повідомленні. — Крім того, за першою оцінкою близько 10 поранених. Крім літаючих черепиць та повалених дерев, з чотирьох будинків знесло дахи".

Деталі

У понеділок штормовий фронт перетинав Нідерланди з півдня на північ, обрушивши зливи на деякі райони країни.

В містечку Зірікзе проживає трохи більше 10 000 осіб, приблизно за 140 кілометрів на південний захід від Амстердама.