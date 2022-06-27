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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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1 человек погиб, 10 ранены в результате обрушившегося на Нидерланды смерча

Киев • УНН

 • 243452 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Один человек погиб и около 10 получили ранения в понедельник, когда сильный ураган обрушился на городок на юге Нидерландов, сорвав крыши не менее четырех домов. На видео, размещенном в социальных сетях, виден смерч недалеко от города. Об этом УНН пишет со ссылкой на RTE.

Цитата

"К сожалению, в результате урагана погиб один человек, — говорится в сообщении. — Кроме того, по первой оценке около 10 раненых. Кроме летающих черепиц и сваленных деревьев, из четырех домов снесло крыши".

Детали

В понедельник штормовой фронт пересекал Нидерланды с юга на север, обрушив ливни на некоторые районы страны.

В городке Зирикзе проживает чуть более 10 000 человек, примерно в 140 километрах юго-западнее Амстердама.

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