1 человек погиб, 10 ранены в результате обрушившегося на Нидерланды смерча
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Один человек погиб и около 10 получили ранения в понедельник, когда сильный ураган обрушился на городок на юге Нидерландов, сорвав крыши не менее четырех домов. На видео, размещенном в социальных сетях, виден смерч недалеко от города. Об этом УНН пишет со ссылкой на RTE.
Цитата
"К сожалению, в результате урагана погиб один человек, — говорится в сообщении. — Кроме того, по первой оценке около 10 раненых. Кроме летающих черепиц и сваленных деревьев, из четырех домов снесло крыши".
Детали
В понедельник штормовой фронт пересекал Нидерланды с юга на север, обрушив ливни на некоторые районы страны.
В городке Зирикзе проживает чуть более 10 000 человек, примерно в 140 километрах юго-западнее Амстердама.