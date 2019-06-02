При підриві автомобіля в сирійській Рацці загинули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 черня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули в результаті підриву автомобіля в місті Ракка. Про це повідомило в суботу агентство Agence France-Presse (AFP) з посиланням на базовану в Лондоні неурядову організацію “Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини”, передає УНН з посиланням також на газету An-Nahar.
За її даними, серед загиблих — п’ять мирних жителів і п’ять представників “Сил демократичної Сирії” (СДС). Інші подробиці не наводяться.
Як повідомляє Associated Press, в Рацці прогриміли два вибухи. Один з них в дію привів смертник на контрольно-пропускному пункті в районі площі Наім, другий спрацював на узбіччі дороги в центрі міста.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.
Як повідомляв УНН, у цьому році на північному заході Сирії було вбито понад 130 дітей.