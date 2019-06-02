При підриві автомобіля в сирійській Рацці загинули 10 осіб

КИЇВ. 2 черня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули в результаті підриву автомобіля в місті Ракка. Про це повідомило в суботу агентство Agence France-Presse (AFP) з посиланням на базовану в Лондоні неурядову організацію “Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини”, передає УНН з посиланням також на газету An-Nahar.