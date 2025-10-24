ОО «Защита государства»

$
24 октября, 17:15 • 16629 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
24 октября, 16:33 • 29263 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23530 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28112 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24634 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41005 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76139 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших
24 октября, 16:16 • 5492 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
24 октября, 16:47 • 19261 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области
20:05 • 9634 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ
20:21 • 11052 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением
22:33 • 10560 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
24 октября, 14:55 • 14432 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
24 октября, 12:41 • 17688 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте
24 октября, 09:50 • 29964 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга
24 октября, 07:30 • 53151 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги
23 октября, 15:24 • 36398 просмотра
