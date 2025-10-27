ГО «Захист держави»

$
42.00
↑
0.10
€
48.77
↑
0.22
uk
en
ru
Ексклюзив
08:41 • 12643 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 16955 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 19612 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 22170 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 21602 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56269 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53495 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затоплення
26 жовтня, 11:39 • 45683 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 47978 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29278 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів
Слідкуйте за нами
Погода
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Миколаїв
Запоріжжя
Вінниця
Полтава
Чернігів
Черкаси
Івано-Франківськ
Тернопіль
+10°
0м/с
97%
740мм
Популярнi новини
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist
27 жовтня, 02:14 • 36093 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС
27 жовтня, 03:48 • 28400 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів
27 жовтня, 04:17 • 36563 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій
06:18 • 10096 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT
07:25 • 13147 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 70245 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
25 жовтня, 09:55 • 94052 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 112943 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
24 жовтня, 16:47 • 96047 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 115650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Рютте
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
09:22 • 3296 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
27 жовтня, 00:06 • 39803 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
25 жовтня, 11:20 • 62443 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
25 жовтня, 07:29 • 69231 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
25 жовтня, 06:14 • 68828 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Financial Times
Дипломатка
Фільм
Теги
Організації
ГО «Захист держави»
Новини по темi