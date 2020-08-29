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Съезд "Слуги народа" продлится два дня: завтра состоится закрытая часть

Киев • УНН

 • 11410 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Съезд партии "Слуга народа" продлится фактически два дня. Завтра состоится закрытая часть, а в понедельник - торжественная. Информацию об этом УНН подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Съезд "Слуги народа" продлится два дня: завтра состоится закрытая часть

По ее словам, закрытая часть состоится в "Парковом". Начало запланировано на 12:00.

Рассматривать, как отметила Кравчук, будут разные технические вопросы, а также планируют утвердить кандидата на довыборах в Раду по 208 округу.

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А вот вторая часть съезда "Слуга народа" будет открытой. Ожидают и Президента Украины Владимира Зеленского.

"Представим команды, которые будут участвовать в местных выборах", - отметила Кравчук.

Ранее в "Слуге народа" назвали новую дату съезда партии - 31 августа.

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