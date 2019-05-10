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Появился трейлер второй части фильма ужасов "Оно"

Появился трейлер второй части фильма ужасов "Оно"

Киев  •  УНН

 • 17042 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Компания Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер второй части фильма ужасов "Оно" по роману Стивена Кинга, передает УНН.

В фильме рассказывается о группе детей, за которыми начинает охотиться кровожадный клоун Пеннивайз. По сюжету они возвращаются в небольшой городок через 27 лет после событий, описанных в оригинальном фильме. Они должны встретиться со своими детскими страхами.

Режиссером ленты выступит Энди Мускетти, который работал и над первой частью.

Джессика Честейн сыграет роль взрослой Беверли Марш. Кроме нее в сиквеле сыграют актеры Джеймс Макэвой (Билл Денбро), Исайя Мустафа (Майк Хэнлон), Джей Райан (Бен Хенском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) и др.

Как отметили в Warner Bros., "Оно-2" планируется выпустить в театрах и IMAX 6 сентября 2019, в дальнейшем он будет распространяться по всему миру.

Напомним, в сети появился новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

Украинские Национальные Новости

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