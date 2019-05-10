З'явився трейлер другої частини фільму жахів "Воно"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Компанія Warner Bros. випустила перший тизер-трейлер другої частини фільму жахів "Воно" за романом Стівена Кінга, передає УНН.
У фільмі розповідається про групу дітей, за якими починає полювати кровожерливий клоун Пеннівайз. За сюжетом вони повертаються в невелике містечко через 27 років після подій, описаних в оригінальному фільмі. Вони мають зустрітись зі своїми дитячими страхами.
Режисером стрічки виступить Енді Мускетті, який працював і над першою частиною.
Джессіка Честейн виконає роль дорослої Беверлі Марш. Крім неї в сіквелі зіграють актори Джеймс Макевой (Білл Денбро), Ісайя Мустафа (Майк Хенлон), Джей Райан (Бен Хенском), Джеймс Ренсон (Едді Каспбрак), Білл Хейдер (Річі Тозіер) та ін.
Як зазначили у Warner Bros., "Воно-2" планується випустити в театрах і IMAX 6 вересня 2019 року, надалі він буде поширюватися по всьому світу.
Нагадаємо, в мережі з'явився новий трейлер фільму "Покемон. Детектив Пікачу".