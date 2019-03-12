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Появится сайт о свободе мирных собраний в Украине

Появится сайт о свободе мирных собраний в Украине

Киев  •  УНН

 • 10392 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Украинские органы власти вместе с партнерами из США пытаются увеличить и улучшить понимание юридического права на свободу мирных собраний в Украине, и по этому поводу готовят новый веб-сайт о праве на протест. Об этом заявила во время пресс-брифинга заместитель Главы Миссии Посольства США в Украине Памела Тремонт, передает УНН.

"Сейчас мы пытаемся увеличить и улучшить понимание юридического права на свободу мирных собраний в Украине. Для того, чтобы правоохранительные органы и сами манифестанты, демонстранты, достигли взаимопонимания того, что можно, чего нельзя делать", - сказала Тремонт.

По ее словам, в течение следующих нескольких недель заработает специальный сайт на котором будет изложена информация, направленная на информирование участников мирных собраний об их правах.

"Мы надеемся, что жители Украины из разных регионов смогут ознакомиться с информацией на этом сайте, также сможет стать платформой обмена мнениями по этим проблемам и по разработке нового законодательства, которое бы регулировало бы эту сферу", - рассказала Тремонт.

Как сообщал УНН, в Черкасской области будут судить председателя одного из судов за препятствование мирным собраниям, что привело к незаконному задержанию семерых человек.

Напомним, в ООН констатируют увеличение количества нападений на мирные собрания в Украине.

Украинские Национальные Новости

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