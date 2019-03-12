З’явиться веб-сайт про свободу мирних зібрань в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські органи влади разом із партнерами з США намагаються збільшити та покращити розуміння юридичного права на свободу мирних зібрань в Україні, і з цієї нагоди готують новий веб-сайт з інформацією про право на протест. Про це заявила під час прес-брифінгу заступниця Голови Місії Посольства США в Україні Памела Тремонт, передає УНН.
"Наразі ми намагаємося збільшити та покращити розуміння юридичного права на свободу мирних зібрань в Україні. Для того, щоб правоохоронні органи та самі маніфестанти, демонстранти, досягли взаєморозуміння того, що можна, чого не можна робити", - сказала Тремонт.
За її словами, протягом наступних кількох тижнів запрацює спеціальний веб-сайт на якому буде викладена інформація, спрямована на інформування учасників мирних зібрань про їхні права.
"Ми сподіваємося, що мешканці України з різних регіонів зможуть знайомитися з інформацією на цьому веб-сайті, також зможе стати платформою обміну думками з цих проблем та стосовно розробки нового законодавства, яке б регулювало б цю сферу", - розповіла Тремонт.
Як повідомляв УНН, у Черкаській області судитимуть голову одного з судів за перешкоджання мирним зібранням, що призвело до незаконного затримання сімох осіб.
Нагадаємо, в ООН констатують збільшення кількості нападів на мирні зібрання в Україні.