З’явиться веб-сайт про свободу мирних зібрань в Україні

КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські органи влади разом із партнерами з США намагаються збільшити та покращити розуміння юридичного права на свободу мирних зібрань в Україні, і з цієї нагоди готують новий веб-сайт з інформацією про право на протест. Про це заявила під час прес-брифінгу заступниця Голови Місії Посольства США в Україні Памела Тремонт, передає УНН.