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В ООН констатують збільшення кількості нападів на мирні зібрання в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні останнім часом збільшилася кількість нападів на учасників мирних зібрань та об'єднання. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період 16 лютого – 15 травня 2018 року, передає УНН.

"УВКПЛ задокументувало 41 порушення основоположних свобод і принципу заборони дискримінації, що є більшою кількістю порівняно попереднім звітним періодом", - йдеться у документі.

Зокрема, зазначається, що УВКПЛ задокументувало 25 фізичних нападів на публічні заходи та окремих осіб, вчинених членами крайніх правих груп часто без будь-якого покарання.

Окремо зазначається, що в УВКПЛ глибоке занепокоєння викликає два окремих напади на ромські громади, скоєні у Києві та Рудному. Як зазначається, обидва інциденти розслідуються, але викликає непорозуміння той факт, що один із цих випадків був вчинений крайньою праворадикальною групою С14 у присутності поліції.

Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.

7 червня у столичній поліції заявили про демонтаж поселення ромів у Святошинському районі. Крім того, 7 червня у Голосіївському парку в Києві знесли ще один табір ромів. Водночас, "Національні Дружини" на своїй сторінці в Facebook назвали такий захід "толокою".

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