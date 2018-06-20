В ООН констатують збільшення кількості нападів на мирні зібрання в Україні

"УВКПЛ задокументувало 41 порушення основоположних свобод і принципу заборони дискримінації, що є більшою кількістю порівняно попереднім звітним періодом", - йдеться у документі.



Зокрема, зазначається, що УВКПЛ задокументувало 25 фізичних нападів на публічні заходи та окремих осіб, вчинених членами крайніх правих груп часто без будь-якого покарання.



Окремо зазначається, що в УВКПЛ глибоке занепокоєння викликає два окремих напади на ромські громади, скоєні у Києві та Рудному. Як зазначається, обидва інциденти розслідуються, але викликає непорозуміння той факт, що один із цих випадків був вчинений крайньою праворадикальною групою С14 у присутності поліції.



Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.



7 червня у столичній поліції заявили про демонтаж поселення ромів у Святошинському районі. Крім того, 7 червня у Голосіївському парку в Києві знесли ще один табір ромів. Водночас, "Національні Дружини" на своїй сторінці в Facebook назвали такий захід "толокою".



