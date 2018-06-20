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В ООН констатируют увеличение количества нападений на мирные собрания в Украине

В ООН констатируют увеличение количества нападений на мирные собрания в Украине

Киев  •  УНН

 • 9701 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине в последнее время увеличилось количество нападений на участников мирных собраний и объединений. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период 16 февраля - 15 мая 2018, передает УНН.

"УВКПЧ задокументировало 41 нарушения основных свобод и принципа запрета дискриминации, что является большим количеством сравнительно предыдущим отчетным периодом", - говорится в документе.

В частности, отмечается, что УВКПЧ задокументировало 25 физических нападений на публичные мероприятия и отдельных лиц, совершенных членами крайне правых групп часто без всякого наказания.

Отдельно отмечается, что в УВКПЧ глубокое беспокойство вызывает два отдельных нападения на цыганские общины, совершенные в Киеве и Рудном. Как отмечается, оба инцидента расследуются, но вызывает недоумение тот факт, что один из этих случаев было совершено крайней праворадикальной группой С14 в присутствии полиции.

Как сообщал УНН, 21 апреля цыгане оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.

7 июня во столичной полиции заявили о демонтаже поселения ромов в Святошинском районе. Кроме того, 7 июня в Голосеевском парке в Киеве снесли еще один лагерь цыган. В то же время, "Национальные дружины" на своей странице в Facebook назвали такое мероприятие "толока".

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