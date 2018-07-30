Появилось видео свидания Кольченко с мамой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Появилось видео свидания украинского политзаключенного Александра Кольченко со своей мамой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
Так, по словам Ларисы Кольченко, она впервые за 9 месяцев смогла увидеть сына. Они вместе проведут три дня в специальном номере для встреч.
Отметим, Александру Кольченко позволили трехдневное свидание с мамой.
Напомним, украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что Международный комитет Красного креста не реагирует на ее призывы к посещению украинских политзаключенных в России. Глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн отмечает, что МККК не имеет полномочий относительно посещений политзаключенных, так как они специализируются на международных конфликтах, а РФ не признает конфликт с Украиной.
Как сообщал УНН, Россия до сих пор не предоставила ответа на предложение передать ей 36 удерживаемых в Украине россиян.