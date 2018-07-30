З'явилося відео побачення Кольченка з мамою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. З'явилось відео побачення українського політв’язня Олександра Кольченка зі своєю мамою. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Так, за словами Лариси Кольченко, вона вперше за 9 місяців змогла побачити сина. Вони разом проведуть три дні в спеціальному номері для зустрічей.
Зазначимо, Олександру Кольченку дозволили триденне побачення з мамою.
Нагадаємо, українська уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова заявила, що Міжнародний комітет Червоного хреста не реагує на її заклики щодо відвідування українських політв’язнів в Росії. Глава делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн зазначає, що МКЧХ не має повноважень щодо відвідувань політв’язнів, так як вони спеціалізуються на міжнародних конфліктах, а РФ не визнає конфлікт з Україною.
Як повідомляв УНН, Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 утримуваних в Україні росіян.