Появилось видео последствий атаки на Вестминстерском мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Видео с последствиями наезда автомобиля на людей на Вестминстерском мосту появилось в сети, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
На видео видно, что на дороге Вестминстерского моста лежат раненые люди, некоторые из них не подают признаков жизни.
Напомним, по меньшей мере пятеро пострадали в результате наезда авто на Вестминстерском мосту в Лондоне.
В результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.
Также отметим, что полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.